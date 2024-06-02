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Родриго не покинет «Реал» из-за прихода Мбаппе в клуб — Фабрицио Романо

Родриго не покинет «Реал» из-за прихода Мбаппе в клуб — Фабрицио Романо
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Вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс не покинет «сливочных» нынешним летом, несмотря на приход в клуб нападающего Килиана Мбаппе, покидающего «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, приход французского футболиста в клуб также не отразится на позициях в клубе атакующего полузащитника Арды Гюлера и форварда Эндрика, которые присоединятся к команде нынешним летом.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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