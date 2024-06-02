Вальверде сообщил, что возьмёт игровой номер Крооса после его ухода из клуба

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде ответил на вопрос, возьмёт ли он игровой номер хавбека Тони Крооса, который покинет «сливочных» по окончании нынешнего сезона. Напомним, немецкий футболист выступал за «королевский» клуб под восьмым номером.

«Мне нравится 15-й номер, моя мечта в «Реале» началась с него. Но да, я поменяю его через два месяца. Давайте отметим, что эта глава завершилась довольно хорошо», — приводит слова Вальверде журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, немецкий полузащитник перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 465 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 99 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

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