В «Оренбурге» прокомментировали информацию об интересе «Спартака» к вратарю Сысуеву

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался об интересе московского «Спартака» к вратарю клуба Николаю Сысуеву.

«Об интересе «Спартака» к Сысуеву я не знаю. Разговоров с ними не было. Не знаю, останется ли он летом в «Оренбурге». Если «Спартак» его купит за большие деньги? Когда будет письменное обращение из клубов, тогда будем на это реагировать. А реагировать на то, что кто-то что-то сказал, мы не будем. На данный момент о «Спартаке» мне ничего не известно», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Сысуев выступает за «Оренбург» с января 2022 года. Николай провёл в этом сезоне 33 матча в РПЛ, в которых пропустил 33 гола и шесть раз отыграл «на ноль». Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 700 тыс.