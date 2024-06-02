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Беллингем: если Мбаппе придёт в «Реал», он выведет нас на другой уровень

Беллингем: если Мбаппе придёт в «Реал», он выведет нас на другой уровень
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем оценил перспективы потенциального прихода в клуб нападающего Килиана Мбаппе, у которого в конце июня заканчивается контракт с «ПСЖ».

«Если бы это произошло, это было бы потрясающе. Думаю, это единственный пазл, которого нам не хватает в плане игры на позиции чистой «девятки». Если бы он пришёл и дал нам необходимые качества, то мы бы оказались на очень, очень хороших позициях. Он вывел бы нас на другой уровень», — приводит слова Беллингема Eurosport со ссылкой на эфир TNT Sports.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом». Также стороны согласовали все необходимые нюансы.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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