Бруну Фернандеш может перейти в «Баварию» — источник

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может перейти в «Баварию», сообщает интернет-издание O Jogo.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба уже связалось с агентом 29-летнего португальца. Также сообщается, что «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику. Пока никаких контактов с окружением игрока не устанавливалось, но вскоре каталонский клуб также может начать переговоры.

Напомним, Бруну Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. За этот период футболист принял участие в 230 матчах во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.