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В «Оренбурге» высказались о возможном переходе Воробьёва в «Краснодар» или «Локомотив»

В «Оренбурге» высказались о возможном переходе Воробьёва в «Краснодар» или «Локомотив»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» и московского «Локомотива» к нападающему клуба Дмитрию Воробьёву.

«По Воробьёву никаких бумаг от «Локомотива» или «Краснодара» у нас нет», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» начал переговоры по переходу нападающего и готов активировать опцию выкупа в € 2 млн, но хочет снизить стоимость за счёт включения в сделку защитника Александра Эктова. Также сообщалось, что Воробьёв находится в шорт-листе «Локомотива», которой рассматривает игрока на замену нападающему Артёму Дзюбе.

В нынешнем сезоне Воробьёв принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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