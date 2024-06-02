«Манчестер Юнайтед» не отпустит Гарначо на Олимпиаду — журналист Эдул

«Манчестер Юнайтед» принял решение не отпускать 19-лентего крайнего нападающего Алехандро Гарначо на футбольный турнир Олимпийских игр, который стартует 24 июля. Об этом сообщает журналист Гастон Эдул в соцсети Х (ранее Twitter).

На групповом этапе футбольного турнира Олимпийских игр — 2024 аргентинская национальная команда сыграет с Марокко, Украиной и Ираком. Первые матчи будут сыграны 25 июля.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Гарначо празднует победу в Кубке Англии в стиле Роналду: