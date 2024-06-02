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Хуммельс ответил на вопрос о своём будущем в «Боруссии»

Хуммельс ответил на вопрос о своём будущем в «Боруссии»
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Центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс заявил, что ещё не определился со своим будущим в дортмундском клубе

«Я ещё не принял решения по своему будущему, как бы странно это ни выглядело. Во мне сейчас больше преобладает разочарование от исхода финала (Лиги чемпионов). И я пока представить не могу, что будет со мной в июле», — приводит слова Хуммельса BVBbuzz.

Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний Хуммельс принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом заканчивается в июле 2024 года.

Накануне, 1 июня, «Боруссия» уступила в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу». В составе «Реала» голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024.

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