Червиченко: не думаю, что в Суперфинале Кубка России заполнятся все «Лужники»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о грядущем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором «Балтика» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 2 июня, начало в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«От «Балтики» сегодня ничего не зависит. Если «Зенит» выйдет сконцентрированным и с нормальным отношением к сопернику, то шансов у «Балтики» нет. Если же будет шапкозакидательское настроение, то тогда и «Балтика» сможет разочек забить, а дальше куда вынесет судьба.

Не ожидал увидеть такой финал, да, я думаю, не один я. Самое главное, что вряд ли РФС ожидал такое. Доход от такого матча будет меньше. Не думаю, что «Лужники» сегодня все заполнятся», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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