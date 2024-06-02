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Флик хочет, чтобы «Барселона» приобрела Комана — Bild

Флик хочет, чтобы «Барселона» приобрела Комана — Bild
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Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик настаивает на том, что каталонский клуб осуществил трансфер 27-летнего крайнего нападающего «Баварии» Кингсли Комана. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб готов отпустить французского футболиста грядущим летом, если получит выгодное предложение. Подчёркивается, что на текущий момент Коман не думает о переходе в другой клуб, сосредоточившись на Евро-2024.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Коман принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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