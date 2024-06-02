Агент Барриоса — о «Балтике»: они знают, что это большой вызов

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо высказался по поводу предстоящего Суперфинала Кубка России между сине-бело-голубыми и «Балтикой», который пройдёт сегодня, 2 июня, и начнётся в 18:00 по московскому времени.

— У вас есть прогноз на сегодняшний матч? Как игра будет развиваться? Может быть, предскажете счёт?

— Я думаю, что игроки «Балтики» будут сражаться. Они знают, что это большой вызов. Мы видели, как «Боруссия» провела первый тайм с «Реалом», так что сегодня будет непростая игра. Если у игроков есть хорошая мотивация, то они могут достичь больших результатов. Я надеюсь, что выиграет «Зенит», но думаю, что будет непростая игра. Поэтому игрокам нужно серьёзно отнестись к матчу и быть готовыми сражаться. Счёт не могу предсказать, – приводит слова агента Metaratings.