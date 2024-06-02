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«Аталанта» — «Фиорентина»: текстовая трансляция матча Серии А начнётся в 19:00 мск

«Аталанта» — «Фиорентина»: текстовая трансляция матча Серии А начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 2 июня, состоится перенесённый матч 29-го тура Серии А между «Аталантой» и «Фиорентиной». Встреча пройдёт на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» (Бергамо, Италия). Игру будет обслуживать бригада арбитров под руководством Даниэле Орсато. Матч начнётся в 19:00 мск.

Италия - Серия А . 29-й тур
02 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В нынешнем сезоне команды встречались между собой три раза: в рамках 4-го тура Серии А, а также во время двухматчевого противостояния на стадии 1/2 финала Кубка Италии. В матче чемпионата Италии сильнее оказалась «Фиорентина», которая обыграла бергамасков со счётом 3:2. В первом матче 1/2 финала Кубка Италии сезона-2023/2024 «фиалки» также одержали победу (1:0), однако в ответном матче сильнее оказалась «Аталанта», которая разгромила соперника со счётом 4:1.

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