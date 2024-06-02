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Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Казахстана

Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Казахстана
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в казахстанскую национальную команду.

«Много чего пишут о сборной Казахстана. Я это читаю, но я же здесь», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее Sport24 сообщал, что Черчесов вылетел в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана. Предполагалось, что российскому специалисту предложен контракт по схеме «2+1».

Напомним, последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

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