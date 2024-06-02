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«Ювентус» предложит новый контракт Рабьо — Calciomercato

«Ювентус» предложит новый контракт Рабьо — Calciomercato
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Руководство «Ювентуса» в ближайшее время предпримет действия, направленные на продление контракта с центральным полузащитником Адриеном Рабьо. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, инициатором сохранения в составе хавбека является потенциальный новый тренер туринцев Тьяго Мотта. В ближайшие дни руководство «Ювентуса» предложит Рабьо новый двухлетний контракт, по которому футболист будет зарабатывать около € 7 млн в сезон.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ювентус» близится к завершению перехода тренера Тьяго Мотты.

29-летний Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 15 результативными передачами. Его действующее трудовое соглашение с клубом из Италии рассчитано до лета текущего года.

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