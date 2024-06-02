Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит выиграл Кубок России, УНИКС победил ЦСКА в Единой лиге

«Зенит» выиграл Кубок России, УНИКС победил ЦСКА в Единой лиге. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» выиграл Кубок России, продолжается «Ролан Гаррос», УНИКС победил ЦСКА в четвёртом матче финала Единой лиги. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 2 июня.

Футбол

«Фенербахче» объявил о назначении Моуринью на пост главного тренера

«Зенит» обыграл «Балтику» и стал обладателем Кубка России по футболу

Материалы по теме
«Зенит» — победитель Кубка России! Команда Семака взяла «золотой» требл!
«Зенит» — победитель Кубка России! Команда Семака взяла «золотой» требл!

Хоккей

«Спартак» заключил новый контракт со словацким защитником Михалом Чайковски

Материалы по теме
Большие злые пантеры. Что делает второй подряд финал «Флориды» особенным?
Большие злые пантеры. Что делает второй подряд финал «Флориды» особенным?

Теннис

Анастасия Потапова со счётом 0:6, 0:6 проиграла Иге Свёнтек в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Материалы по теме
Алькарас вышел на Циципаса. Свёнтек разгромила Потапову на «РГ», а Синнер ждёт матча. LIVE
Live
Алькарас вышел на Циципаса. Свёнтек разгромила Потапову на «РГ», а Синнер ждёт матча. LIVE

Бокс/ММА

Результаты всех боёв турнира UFC 302

Материалы по теме
Стиль Махачева слишком рискованный. Но за это мы его и любим
Стиль Махачева слишком рискованный. Но за это мы его и любим

Баскетбол

ЦСКА не смог завоевать титул, проиграв УНИКСу в 4-м матче. Серия вернётся в Казань

Материалы по теме
Финал продолжает жить — УНИКС уверенно переиграл ЦСКА. Летим обратно в Казань!
Финал продолжает жить — УНИКС уверенно переиграл ЦСКА. Летим обратно в Казань!

Авто

Баньяя выиграл гонку MotoGP в Италии, Бастьянини прорвался на 2-е место на последнем круге

Материалы по теме
Впереди важнейшее решение для будущего Формулы-1. Куда перейдёт супермозг чемпионата?
Опрос
Впереди важнейшее решение для будущего Формулы-1. Куда перейдёт супермозг чемпионата?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android