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«Зенит» выиграл Кубок России, УНИКС победил ЦСКА в Единой лиге. Главное к вечеру

«Зенит» выиграл Кубок России, продолжается «Ролан Гаррос», УНИКС победил ЦСКА в четвёртом матче финала Единой лиги. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 2 июня.

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