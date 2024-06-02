«Зенит» выиграл Кубок России, УНИКС победил ЦСКА в Единой лиге. Главное к вечеру

«Зенит» выиграл Кубок России, продолжается «Ролан Гаррос», УНИКС победил ЦСКА в четвёртом матче финала Единой лиги. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 2 июня.
Футбол
«Фенербахче» объявил о назначении Моуринью на пост главного тренера
«Зенит» обыграл «Балтику» и стал обладателем Кубка России по футболу
Хоккей
«Спартак» заключил новый контракт со словацким защитником Михалом Чайковски
Теннис
Анастасия Потапова со счётом 0:6, 0:6 проиграла Иге Свёнтек в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Бокс/ММА
Результаты всех боёв турнира UFC 302
Баскетбол
ЦСКА не смог завоевать титул, проиграв УНИКСу в 4-м матче. Серия вернётся в Казань
Авто
Баньяя выиграл гонку MotoGP в Италии, Бастьянини прорвался на 2-е место на последнем круге