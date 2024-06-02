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Балтика — Зенит. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Балтика — Зенит: составы команд на финал Кубка России по футболу (суперфинал), 2 июня 2024

«Балтика» — «Зенит»: стартовые составы команд на финал Кубка России по футболу
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Сегодня, 2 июня, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Встречу примет стадион «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Балтика»: Латышонок, Андраде, Бистрович, Жиров, Луна, Алекс, Осипов, Фернандес, Ковалёв, Козлов, Лисакович.

«Зенит»: Адамов, Эракович, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Педро, Сергеев, Кассьерра.

На стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» выиграл у московского ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).

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