Червиченко: не мог представить, что «Урал» начнёт следующий сезон в Первой лиге

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал вылет «Урала» в Первую лигу. Напомним, команда из Екатеринбурга уступила «Акрону» со счётом 2:3 по сумме двух переходных матчей за право участвовать в РПЛ в следующем сезоне.

«Я был шокирован вылетом «Урала». Думал, что «Пари НН» покинет РПЛ, а «Арсенал» сможет пройти. Но не мог представить, что «Урал» следующий сезон начнёт в Первой лиге. Стыковые матчи получились интересными — во всех матчах победили гости. «Акрон» почти упустил шанс, когда «Уралу» в конце ну просто не повезло. Бикфалви не попал с пяти метров!

Не думаю, что результаты «Урала» настолько сильно связаны с тренером. Где-то не повезло, где-то не на тех поставили. В домашнем матче у них, как я понимаю, украли РПЛ. Гол вроде забит правильно. Очень много субъективных моментов, которые играют роковую роль», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.