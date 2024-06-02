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Жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025: во сколько начало, где смотреть

Жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 2 июня, на стадионе «Лужники» сразу после окончания Суперфинала текущего розыгрыша Фонбет Кубка России пройдёт жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ нового сезона-2024/2025. В прямом эфире жеребьёвку покажет телеканал «Матч ТВ». Начало жеребьёвки — в 20:45 по московскому времени.

В Суперфинале Кубка России встретятся калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

На стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» прошёл московский ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).

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