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Агент Барриоса: все в «Зените» хотят выиграть Кубок России

Агент Барриоса: все в «Зените» хотят выиграть Кубок России
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Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, в преддверии Суперфинала Кубка России с «Балтикой», рассказал о мотивации своего клиента. Встреча состоится сегодня, 2 июня, начало в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— С какой мотивацией Вильмар Барриос подходит к Суперфиналу Фонбет Кубка России?
— Только выиграть трофей. Все в команде хотят этого. Вильмар хотел выиграть множество трофеев с юного возраста – и продолжает хотеть.

— Как он отпраздновал чемпионство? Было что-то похожее на празднование Вендела?
— Конечно, отпраздновал (смеётся). Но самое главное празднование будет сегодня, если «Зенит» выиграет кубок, – приводит слова Фелипе Поссо Metaratings.

На стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» выиграл у московского ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне — 2023/2024.

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