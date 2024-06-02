Агент Барриоса: все в «Зените» хотят выиграть Кубок России

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, в преддверии Суперфинала Кубка России с «Балтикой», рассказал о мотивации своего клиента. Встреча состоится сегодня, 2 июня, начало в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

— С какой мотивацией Вильмар Барриос подходит к Суперфиналу Фонбет Кубка России?

— Только выиграть трофей. Все в команде хотят этого. Вильмар хотел выиграть множество трофеев с юного возраста – и продолжает хотеть.

— Как он отпраздновал чемпионство? Было что-то похожее на празднование Вендела?

— Конечно, отпраздновал (смеётся). Но самое главное празднование будет сегодня, если «Зенит» выиграет кубок, – приводит слова Фелипе Поссо Metaratings.

На стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» выиграл у московского ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне — 2023/2024.