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Жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025: состав корзин

Жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025: состав корзин
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Сегодня, 2 июня, на стадионе «Лужники» сразу после окончания Суперфинала текущего розыгрыша Фонбет Кубка России пройдёт жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ сезона-2024/2025. Начало жеребьёвки — в 20:45 по московскому времени.

Состав корзин жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025

Корзина 1: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Москва).
Корзина 2: «Спартак» (Москва), ЦСКА (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Рубин» (Казань).
Корзина 3: «Крылья Советов» (Самара), «Ахмат» (Грозный), «Факел» (Воронеж), «Оренбург».
Корзина 4: «Пари Нижний Новгород», «Химки» (Московская область), «Динамо» (Махачкала), «Акрон» (Тольятти).

Первый тур группового этапа Пути РПЛ запланирован на 31 июля.

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