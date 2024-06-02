Гендиректор «Ахмата»: Дзюба? Мы ищем более молодых, амбициозных

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался по поводу возможного перехода бывшего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в грозненский клуб.

«Мы смотрим более бюджетные варианты. Он может много попросить? Я не знаю, сколько он попросит. Мы с ним не разговаривали, так что как я сейчас буду говорить, много ли он попросит или мало? Мы не общались. «Ахмат» ищет более молодых, амбициозных. Как получится — это другой вопрос, учитывая те ограничения, которые есть у клуба в связи с санкциями», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года.

За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов. Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».