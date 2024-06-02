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Игнашевич высказался о Суперфинале Кубка России с «Зенитом»

Игнашевич высказался о Суперфинале Кубка России с «Зенитом»
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом». Встреча состоится в воскресенье на московском стадионе «Лужники». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не волнуюсь сегодня, больше переживаю за ребят. Матч важен для наших ребят, города и клуба. Какие игровые шансы у «Балтики»? Не люблю говорить о таких вещах перед игрой. Матч всё расставит по своим местам. Победит тот, кто больше заслужит», — заявил Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» выиграл у московского ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).

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