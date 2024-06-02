Игнашевич высказался о Суперфинале Кубка России с «Зенитом»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом». Встреча состоится в воскресенье на московском стадионе «Лужники». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я не волнуюсь сегодня, больше переживаю за ребят. Матч важен для наших ребят, города и клуба. Какие игровые шансы у «Балтики»? Не люблю говорить о таких вещах перед игрой. Матч всё расставит по своим местам. Победит тот, кто больше заслужит», — заявил Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» выиграл у московского ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).