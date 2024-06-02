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Игнашевич: я уже принял решение по поводу своего будущего в «Балтике»

Игнашевич: я уже принял решение по поводу своего будущего в «Балтике»
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич в эфире перед Суперфиналом Фонбет Кубка России с «Зенитом» заявил, что уже принял решение относительно своего будущего в команде из Калининграда.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как сегодняшний матч может повлиять на моё будущее в «Балтике»? Никак. Один матч повлиять не может. Я уже принял решение по поводу своего будущего в «Балтике», но поговорим об этом после матча», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России состоится в воскресенье на московском стадионе «Лужники». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Сергей Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда провела 104 матча, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 33 проиграла.

Ранее стало известно, что Сергей Игнашевич принял окончательное решение покинуть калининградский клуб после финала Кубка России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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