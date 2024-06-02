Родриго: как я могу уйти из «Реала»?

Вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал информацию о его возможном трансфере в «Манчестер Сити» после перехода в испанский клуб нападающих Эндрика и Килиана Мбаппе, которого «галактикос» могут представить в качестве своего игрока в ближайшее время.

«На этой неделе некоторые СМИ писали о разных клубах, интересе… Я ничего об этом не знаю и не заинтересован в этом.

Даже если будут предложения, я не буду о них думать.… Я остаюсь. Я счастлив здесь. Как я могу покинуть «Реал» Мадрид?» — приводит слова Родриго журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.