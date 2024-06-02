Семак: у «Зенита» нет золотого похмелья перед игрой с «Балтикой»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу с калининградской «Балтикой». Встреча состоится в воскресенье на московском стадионе «Лужники». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«В чём трудности тренерской задачи, когда прошла неделя после окончания чемпионата, а команда ещё на «золотом похмелье»? Ну, похмелья никакого нет. Трудности у главного тренера есть всегда в команде, независимо от турнира и ситуации всегда голова занята. Конечно, есть определенное волнение, учитывая большой выплеск эмоций. Для тренера это всегда большая проблема. Посмотрим, как ребята среагируют», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ранее петербургский клуб в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу.

Напомним, на стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» выиграл у московского ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).