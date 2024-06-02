Игроки сборной России прибыли на Суперфинал Кубка страны между «Балтикой» и «Зенитом»

Сегодня, 2 июня, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Встречу примет стадион «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по московскому времени.

На встречу прибыли игроки и тренерский штаб сборной России по футболу, которой скоро предстоит сыграть с Беларусью.

Напомним, сборная России по футболу в июне проведёт только второй матч в 2024 году. Встреча в Беларуси состоится 7 июня и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.