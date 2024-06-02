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Игроки сборной России прибыли на Суперфинал Кубка страны между «Балтикой» и «Зенитом»

Игроки сборной России прибыли на Суперфинал Кубка страны между «Балтикой» и «Зенитом»
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Сегодня, 2 июня, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Встречу примет стадион «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Вендел – 66'    

На встречу прибыли игроки и тренерский штаб сборной России по футболу, которой скоро предстоит сыграть с Беларусью.

Напомним, сборная России по футболу в июне проведёт только второй матч в 2024 году. Встреча в Беларуси состоится 7 июня и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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