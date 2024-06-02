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Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал своё любимое русское блюдо

Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал своё любимое русское блюдо
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Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал борщ своим любимым русским блюдом.

—Любимое русской блюдо?
—Борщ, — сказал Каррера в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Каррера сотрудничал со «Спартаком» с 2016 по 2018 год. За это время тренер привёл московскую команду к победе в чемпионате России — 2016/2017 и Суперкубке-2017. Также итальянский специалист работал ассистентом в «Ювентусе», сборной Италии. В качестве главного тренера Массимо работал в АЕКе и «Бари».

«Спартак» по итогам чемпионата России сезона-2023/2024 занял пятое место, набрав 50 очков за 30 матчей. «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.

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