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Стало известно, кто будет капитаном сборной Германии на Евро-2024

Стало известно, кто будет капитаном сборной Германии на Евро-2024
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что не предпримет изменений в отношении того, кто будет носителем капитанской повязки национальной команды на предстоящем чемпионате Европы – 2024. Действующим капитаном сборной Германии является полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган.

«Мы оставим всё как есть», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Илкай Гюндоган был назначен капитаном немецкой сборной предыдущим тренером Ханс-Дитером Фликом. Первым вице-капитаном сборной является полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, а вторым вице-капитаном – другой игрок мюнхенской команды, Томас Мюллер. Отметил, что на чемпионате Европы – 2020 капитанскую повязку сборной Германии носил вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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