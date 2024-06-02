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Балтика — Зенит. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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«Балтика» — «Зенит»: Иван Сергеев на 19-й минуте не забил в пустые ворота

«Балтика» — «Зенит»: Иван Сергеев на 19-й минуте не забил в пустые ворота
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В эти минуты проходит Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречаются калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Игра проводится на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре не открыт (0:0). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Вендел – 66'    

На 19-й минуте форвард сине-бело-голубых Иван Сергеев не забил в пустые ворота.

Фото: Кадр из трансляции матча

На стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» выиграл у московского ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).

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