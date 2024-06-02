«Арсенал» может приобрести 19-летнего защитника «Барселоны» — Daily Mail

19-летний центральный защитник «Барселоны» Микаил Фай попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, несмотря на то что в руководстве «Барселоны» понимают потенциал игрока, боссы каталанского клуба всё же готовы рассмотреть возможность продажи Фая в «Арсенал» за сумму в £ 17 млн. Отмечается, что «канониры» не единственные в чемпионате Англии, кто присматривается к молодому защитнику. Так, футболист ранее был интересен «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Микаил Фай летом 2023 года заключил соглашение с «Барселоной» до конца июня 2027 года. Сумма отступных за футболиста, прописанная в контракте с «Барселоной», составляет € 400 млн. Он так и не дебютировал в составе основной команды каталонцев.

Микаил Фай родился в городе Седиу (Сенегал) 14 июля 2004 года и начал свою карьеру в клубе «Диамбарс» в гамбийской лиге. До переезда в «Барселону сенегалец выступал в хорватском клубе «Кустошия».