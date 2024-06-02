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В минском «Динамо» сообщили, что Мелёшин досрочно вернётся из аренды в «Спартак»

В минском «Динамо» сообщили, что Мелёшин досрочно вернётся из аренды в «Спартак»
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Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко сказал, что московский «Спартак» вернул в своё расположение нападающего Павла Мелёшина, который выступал за белорусскую команду на правах аренды.

«Новый главный тренер «Спартака» и руководство клуба досрочно отзывают Павла в расположение клуба. Мы идём навстречу футболисту и учитываем интересы «Спартака». Благодарны Павлу за проведённое время в клубе и помощь в кубковых матчах и чемпионате. Желаем ему успехов! Надеюсь, что опыт в нашей команде пойдёт ему на пользу», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет посмотреть Павла Мелёшина на тренировочном сборе и принять соответствующее решение по будущему игрока.

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Источник: «Спартак» по желанию Станковича отзовёт из аренды форварда Мелёшина
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