Андрей Талалаев ответил на вопрос о возможном переходе Ивана Сергеева в «Химки»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о возможном трансфере нападающего петербургского «Зенита» Ивана Сергеева.

«Собираемся ли мы приобретать Сергеева летом? Мы собираемся приобретать качественных игроков, а Сергеев, безусловно, относится к топу российских форвардов. Если мы сможем, то, безусловно, обговорим это с ним», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

По итогам минувшего сезона подмосковная команда заняла первое место в Мелбет Первой лиге и вышла в РПЛ.

Напомним, Иван Сергеев выступает за петербургский «Зенит» с 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 6 млн.