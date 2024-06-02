Миранчук начнёт на скамейке запасных последний матч «Аталанты» в нынешнем сезоне Серии А

Сегодня, 2 июня, состоится перенесённый матч 29-го тура Серии А между «Аталантой» и «Фиорентиной». Встреча пройдёт на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» (Бергамо, Италия). Игру будет обслуживать бригада арбитров под руководством Даниэле Орсато. Матч начнётся в 19:00 мск. Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт матч на скамейке запасных.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы играющих команд:

«Аталанта»: Карнесекки, Хин, Руджери, Толой, Скальвини, Хольм, Пашалич, Эдерсон, Копмейнерс, Де Кетеларе, Лукман.

«Фиорентина»: Мартинелли, Кайоде, Раньери, Куарта, Бираги, Лопес, Альфред Дункан, Кастровилли, Белотти, Гонсалес, Бельтран.

В нынешнем сезоне команды встречались между собой три раза: в рамках 4-го тура Серии А, а также во время двухматчевого противостояния на стадии 1/2 финала Кубка Италии. В матче чемпионата Италии сильнее оказалась «Фиорентина», которая обыграла бергамасков со счётом 3:2. В первом матче 1/2 финала Кубка Италии сезона-2023/2024 «фиалки» также одержали победу (1:0), однако в ответном матче сильнее оказалась «Аталанта», которая разгромила соперника со счётом 4:1.