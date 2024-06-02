Агент Барриоса: «Зениту» придётся постараться, чтобы сохранить Кассьерру

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, выразил мнение, что форвард Матео Кассьерра может покинуть санкт-петербургский клуб.

«Я знаю Матео с юных лет, знаю его способности. Он хорошо играл за «Сочи» и со временем продолжил в «Зените». Он молод и может показать гораздо большее, чем свой текущий уровень.

Готов ли он к европейскому футболу? Без сомнений, и «Зениту» придётся постараться, чтобы сохранить его в составе, потому что я уверен, что его отсматривают другие клубы. Я не его агент, но в этом уверен, тем более я был посредником его трансфера в «Аякс». Мне удалось привезти их представителей в Колумбию», — приводит слова Луиса Фелипе Поссо Metaratings.

Напомним, Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Форвард сине-бело-голубых забил 21 гол. Также на счету нападающего пять голевых передач в розыгрыше турнира. Помимо этого, Кассьерра принял участие в восьми матчах Кубка России, где забил три гола и отдал столько же результативных передач.