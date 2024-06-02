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Балтика — Зенит. Прямая трансляция
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И. Федотов объяснил, почему судья не назначил пенальти в ворота «Зенита» в Суперфинале КР

И. Федотов объяснил, почему судья не назначил пенальти в ворота «Зенита» в Суперфинале КР
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил неназначение арбитром Сергеем Карасёвым пенальти в ворота «Зенита» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Балтикой». Встреча проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт в игре не открыт (0:0).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'    

«Карасёва и не должны были звать смотреть момент в штрафной «Зенита» между Нино и Козловым. Защитник «Зенита» сначала сыграл в мяч, а дальше было игровое столкновение. Карасёв правильно разобрался и назначил угловой удар», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 14-й минуте встречи защитник петербуржцев Нино в штрафной площади сбил с ног игрока «Балтики» Данилу Козлова.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА

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