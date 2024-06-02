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Гендиректор «Ахмата»: Конате ищет более выгодные финансовые условия

Гендиректор «Ахмата»: Конате ищет более выгодные финансовые условия
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал уход нападающего Мохамеда Конате из клуба по окончании срока действия соглашения с грозненской командой.

«Конате ушёл свободным агентом. Мы его поблагодарили за проделанную работу, годы в клубе и его отношение к работе. Жизнь такая, что он уже не молодой, ему нужно зарабатывать деньги для себя и семьи. Это жизнь, нет ничего вечного. Как говорится: рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. Конате ищет себе более лучшие финансовые условия, поэтому его нельзя осуждать», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

Ранее «Ахмат» официально объявил об уходе нападающего Мохамеда Конате.

Напомним, 26-летний Конате перешёл в «Ахмат» из подмосковных «Химок» летом 2021 года. Конате в составе «Ахмата» принял участие в 90 официальных матчах за это время. В нынешнем сезоне чемпионата России Мохамед Конате провёл 28 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. Форвард из Буркина-Фасо является лучшим бомбардиром грозненской команды за всю историю выступлений в РПЛ.

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