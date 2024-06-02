Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Байера» Жонатан Та готов перейти в «Баварию» — Флориан Плеттенберг

Защитник «Байера» Жонатан Та готов перейти в «Баварию» — Флориан Плеттенберг
Аудио-версия:
Комментарии

«Бавария» достигла устной договорённости с центральным защитником леверкузенского «Байера» Жонатаном Та о его переходе в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, мюнхенцы обсудили самые важные детали потенциального перехода со стороной футболиста, однако ещё не проводили переговоров с его клубом. Отмечается, что сам Та хочет покинуть «Байер» и имеет множество вариантов продолжения карьеры.

28-летний Жонатан Та перешёл в «Байер» из «Гамбурга» в 2015 году. За этот период он принял участие в 353 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Та с «фармацевтами» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Читали, что «Байер» первым прошёл чемпионат Германии без поражений? Это фейк
Читали, что «Байер» первым прошёл чемпионат Германии без поражений? Это фейк
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android