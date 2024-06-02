Защитник «Байера» Жонатан Та готов перейти в «Баварию» — Флориан Плеттенберг

«Бавария» достигла устной договорённости с центральным защитником леверкузенского «Байера» Жонатаном Та о его переходе в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, мюнхенцы обсудили самые важные детали потенциального перехода со стороной футболиста, однако ещё не проводили переговоров с его клубом. Отмечается, что сам Та хочет покинуть «Байер» и имеет множество вариантов продолжения карьеры.

28-летний Жонатан Та перешёл в «Байер» из «Гамбурга» в 2015 году. За этот период он принял участие в 353 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Та с «фармацевтами» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.