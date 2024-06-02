Миланский «Интер» интересуется тремя игроками из «Палмейраса» — Football Italia

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Миланский «Интер» интересуется сразу тремя молодыми игроками бразильского «Палмейраса»: 17-летним нападающим Эриком Беле, 16-летним вингером Уэсли Лимой и 18-летним форвардом Луиджи. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, один из агентов, специализирующихся на бразильском рынке футболистов, порекомендовал «Интеру» обратить внимание на этих игроков, назвав их новыми талантами.

Напомним, что ранее один из бразильских талантов, нападающий «Палмейраса» Эндрик, принял решение перейти в «Реал» Мадрид. Летом 2024 года Эндрик присоединится к мадридскому клубу. Сумма трансфера составила € 45 млн.

Миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024. Это чемпионство стало 20-м в истории чёрно-синих. «Нерадзурри» получат вторую звезду над эмблемой клуба.