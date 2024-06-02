Хавбек «Арсенала» Хаверц рассказал о своей мечте

Атакующий полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц рассказал, что периодически у него появляется желание быть студентом вместо того, чтобы играть в футбол на профессиональном уровне.

«Иногда я думаю про себя, что лучше бы я был студентом, который живёт в крутом городе и живёт своей жизнью. Но обычно это быстро проходит, потому что я люблю играть в футбол. Суета вокруг – это часть футбола. Это тоже весело. А если этого не происходит, то всё идет крайне плохо. Тогда ты опустошён и измучен, потому что тебя высмеивают и критикуют. Но сейчас я прекрасно справляюсь с этим и стараюсь жить как можно более нормальной жизнью», — приводит слова Хаверца Sporskeeda.

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний Хаверц принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.