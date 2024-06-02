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Рональд Араухо высказался о своём будущем в «Барселоне»

Рональд Араухо высказался о своём будущем в «Барселоне»
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Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо ответил на вопрос о своём будущем в стане сине-гранатовых.

«Я абсолютно спокоен. У меня контракт с «Барселоной» до 2026 года. Мои представители встретятся с клубом, но сейчас я сосредоточен на сборной», ‐ приводит слова Араухо журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее сообщалось, что за ситуацией с продлением контракта Араухо следят «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», которые заинтересованы в подписании уругвайца. Араухо перешёл в «Барселону» из «Барселоны Б» в октябре 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 70 млн.

В минувшем сезоне Араухо сыграл за клуб 37 матчей, забил один мяч и совершил две результативные передачи.

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