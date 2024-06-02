Футболиста «Сампдории» ограбили во время отдыха на Ибице

Защитник «Сампдории» Кристиано Пиччини рассказал, что на этой неделе во время отдыха на Ибице на него напали двое итальянцев, ограбив его. По его словам, грабителям удалось украсть его часы.

«Привет всем, я пишу вам, чтобы предотвратить это и чтобы то, что случилось со мной сегодня, не случилось с вами. Я гулял по Марина-ди-Ботафоч, напротив отеля Ibiza Gran, и в 15:15 на меня напали двое, итальянцы, но из-за их акцента я уверен, что они неаполитанцы. Они напали на меня сзади и забрали мои часы, я быстро среагировал и успел добежать до вора, который садился на мотоцикл. Его «друг» пытался сбить мою жену, а затем попытался сбить меня, чтобы я отпустил его напарника.

Я не смог вернуть свои часы. Самое главное, что я и моя семья в порядке, без единой царапины. Но больше всего меня раздражает то, что этот остров, который является для меня домом, полон этих негодяев, которые ведут себя бесконтрольно и беспринципно при любых обстоятельствах, не заботясь о том, есть ли на нем дёти или нет. Не говоря уже о людях, которые стали свидетелями кражи и не потрудились помочь. Если вы собираетесь приехать на Ибицу, будьте внимательны к тому, что вы носите, в наше время мы нигде не можем чувствовать себя комфортно», — написал Пиччини в своих соцсетях.

31-летний Пиччини перешёл в «Сампдорию» из немецкого «Магдебурга» в начале года. Он провёл 11 матчей в итальянской Серии В, не отметившись результативными действиями. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 750 тыс.