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Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана

Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана
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Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов сообщил о том, что Станислав Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана.

«У нас есть пять кандидатур, Станислав Саламович — номер один среди них. С ним мы уже общались. Принимать окончательное решение будем днём в понедельник», — приводит слова Барменкулова «РИА Новости».

Ранее пост главного тренера сборной Казахстана покинул Магомед Адиев.

Напомним, последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

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