Моуринью восхищён работой Анчелотти в завершившемся сезоне

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью оценил работу нынешнего наставника «Королевского клуба» Карло Анчелотти в сезоне-2023/2024.

«Карло нашёл способ объединить футболистов. Карло нашёл идеальную позицию для Винисиуса, а также для Беллингема. Джуд со своими навыками может играть «восьмёрку» или «шестёрку», но Карло придумал ему новую позицию, став использовать ромб в центре поля.

Это даёт Беллингему идеальную возможность чувствовать себя свободным от опеки на поле. Он забил так много голов. Итак, Анчелотти проделал потрясающую работу», — приводит слова Моуринью Eurosport.

Мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Также «Реал» стал чемпионом Испании сезона-2023/2024 и обладателем Кубка Испании.