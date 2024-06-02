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Балтика — Зенит. Прямая трансляция
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Балтика — Зенит, счёт 1:2, финал Кубка России по футболу (суперфинал), 2 июня 2024

«Зенит» обыграл «Балтику» и стал обладателем Кубка России по футболу
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2 июня состоялся Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых.

Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России.

Напомним, на стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» выиграл у московского ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).

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