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«Кайрат» обыграл «Шахтёр» в дебютном матче под руководством Александра Кержакова

«Кайрат» обыграл «Шахтёр» в дебютном матче под руководством Александра Кержакова
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Завершился матч 10-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором алма-атинский «Кайрат» принимал на своём поле карагандинский «Шахтёр». Матч завершился победой «Кайрата» — 4:2.

Казахстан - Премьер-лига . 10-й тур
02 июня 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата
Окончен
4 : 2
Шахтёр Крг
Караганда
1:0 Садыбеков – 22'     2:0 Юлдошев – 25'     2:1 Ашортия – 35'     2:2 Ашортия – 65'     3:2 Зария – 77'     4:2 Сантана – 81'    

В составе «Кайрата», который возглавляет российский тренер Александр Кержаков, забитыми мячами отметились Адилет Садыбеков, Иброхимхалил Юлдошев, Георгий Зария и Элдер Сантана. Карагандинский «Шахтёр» смог ответить только двумя забитыми мячами Имеды Ашортии.

После победы в дебютном матче под руководством Александра Кержакова «Кайрат» делит первое место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги с «Актобе», имея в своём активе 18 очков после 10 матчей. В активе у «Шахтёра» 7 очков, которые позволяют клубу находиться на 12-м месте.

Напомним, о том, что 41-летний бывший главный тренер «Нижнего Новгорода», «Томи», кипрской «Кармиотиссы» и сербского «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков возглавил алма-атинский «Кайрат», стало официально известно 29 мая.

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