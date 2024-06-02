«Кайрат» обыграл «Шахтёр» в дебютном матче под руководством Александра Кержакова

Завершился матч 10-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором алма-атинский «Кайрат» принимал на своём поле карагандинский «Шахтёр». Матч завершился победой «Кайрата» — 4:2.

В составе «Кайрата», который возглавляет российский тренер Александр Кержаков, забитыми мячами отметились Адилет Садыбеков, Иброхимхалил Юлдошев, Георгий Зария и Элдер Сантана. Карагандинский «Шахтёр» смог ответить только двумя забитыми мячами Имеды Ашортии.

После победы в дебютном матче под руководством Александра Кержакова «Кайрат» делит первое место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги с «Актобе», имея в своём активе 18 очков после 10 матчей. В активе у «Шахтёра» 7 очков, которые позволяют клубу находиться на 12-м месте.

Напомним, о том, что 41-летний бывший главный тренер «Нижнего Новгорода», «Томи», кипрской «Кармиотиссы» и сербского «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков возглавил алма-атинский «Кайрат», стало официально известно 29 мая.