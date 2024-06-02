«Балтика» — «Зенит»: петербуржцы сравняли счёт на 81-й минуте

В эти минуты проходит Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречаются калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Игра проводится на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:1.

На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт.

Напомним, на стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» выиграл у московского ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).