«Балтика» — «Зенит»: петербуржцы сравняли счёт на 81-й минуте

В эти минуты проходит Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречаются калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Игра проводится на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:1.
На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт.
Напомним, на стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» выиграл у московского ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).
- 2 июня 2024
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