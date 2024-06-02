«Метц» покинул Лигу 1, проиграв «Сент-Этьену» по сумме двух переходных матчей

Завершился ответный финал переходных матчей за право на участие в следующем сезоне Лиги 1, в котором встречались «Метц» и «Сент-Этьен». Команды играли на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» (Метц, Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Итоговый результат — 2:2. Таким образом, «Сент-Этьен» одержал победу по сумме двух встреч — 4:3.

«Метц» выигрывал по ходу ответного матча со счётом 2:0. Отличились полузащитник Ламин Камара и нападающий Жорж Микаутадзе (с пенальти). Благодаря голу защитника гостей Лео Петро игра перешла в дополнительное время. На 117-й минуте счёт сравнял нападающий «Сент-Этьена» Ибраима Ваджи.

«Сент-Этьен» выступит в Лиге 1 в следующем сезоне, «Метц» опустился в Лигу 2.