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Арбитр Федотов оценил решение судьи отменить гол «Зенита» в суперфинале Кубка России

Арбитр Федотов оценил решение судьи отменить гол «Зенита» в суперфинале Кубка России
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об отменённом голе «Зенита» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Балтикой». Встреча проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт в игре не открыт (0:0).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Фол в атаке был, VAR просматривал, какая это была фаза атаки. Вся атака была в штрафной площади «Балтики», так что Карасёва правильно позвали смотреть повтор. Было явное и очевидное нарушение со стороны Ерохина, и в итоге Карасёв после просмотра правильно отменил гол «Зенита» в ворота «Балтики», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел сравнял счёт, но его забитый мяч был отменён после вмешательства VAR, так как ранее в голевой атаке полузащитник «Зенита» Александр Ерохин нарушил правила.

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