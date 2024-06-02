Арбитр Федотов оценил решение судьи отменить гол «Зенита» в суперфинале Кубка России

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об отменённом голе «Зенита» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Балтикой». Встреча проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт в игре не открыт (0:0).

«Фол в атаке был, VAR просматривал, какая это была фаза атаки. Вся атака была в штрафной площади «Балтики», так что Карасёва правильно позвали смотреть повтор. Было явное и очевидное нарушение со стороны Ерохина, и в итоге Карасёв после просмотра правильно отменил гол «Зенита» в ворота «Балтики», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел сравнял счёт, но его забитый мяч был отменён после вмешательства VAR, так как ранее в голевой атаке полузащитник «Зенита» Александр Ерохин нарушил правила.