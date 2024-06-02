«Зенит» выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024

«Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024.

На 40-й минуте финального матча Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол.

По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0 (5:4 пен.).