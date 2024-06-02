«Надеюсь, я останусь». Тренер «Пари НН» Илич — о своём будущем в клубе

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался о своём будущем в нижегородском клубе после выполнения задачи сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге.

«У меня ещё год контракта. Надеюсь, я останусь», — приводит слова Илича «РБ Спорт».

46-летний Илич был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» 4 мая 2024 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела четыре матча в Российской Премьер-Лиге, в которых два раза уступила и дважды сыграла вничью. При этом в этих встречах «Пари Нижний Новгород» пропустил 13 мячей, а забил четыре. Сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге команда смогла по итогам переходных матчей с тульским «Арсеналом». Нижегородцы выиграли по сумме двух матчей со счётом 3:2.