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«Надеюсь, я останусь». Тренер «Пари НН» Илич — о своём будущем в клубе

«Надеюсь, я останусь». Тренер «Пари НН» Илич — о своём будущем в клубе
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался о своём будущем в нижегородском клубе после выполнения задачи сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Боженов – 18'     0:2 Ботака-Иобома – 58'    

«У меня ещё год контракта. Надеюсь, я останусь», — приводит слова Илича «РБ Спорт».

46-летний Илич был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» 4 мая 2024 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела четыре матча в Российской Премьер-Лиге, в которых два раза уступила и дважды сыграла вничью. При этом в этих встречах «Пари Нижний Новгород» пропустил 13 мячей, а забил четыре. Сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге команда смогла по итогам переходных матчей с тульским «Арсеналом». Нижегородцы выиграли по сумме двух матчей со счётом 3:2.

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